Für AZ-Leser gibt’s noch weitere Gewinne

Die eigens entwickelten Rocco Forte Rituals stimulieren alle Sinne. Die Rituale beginnen alle mit einem erholsamen Fußbad und enden mit einem speziellen Rocco Forte Nourish Smoothie. Private Trainingseinheiten wie Pilates, Tai-Chi oder Yoga und asiatische Massage-Erlebnisse runden das Programm ab. Auch heuer hat sich das Team des "Münchner Kindls" der Rocco Forte Hotels wieder außergewöhnliche Gewinne für die große Sommeraktion zusammen mit der Abendzeitung einfallen lassen.

Sie binden sich zum Beispiel gerne die Kochschürze um? Dann lassen Sie sich von Michael Hüsken, dem Küchendirektor von Sophia’s Restaurant & Bar, persönlich in die hohe Kunst der Kulinarik einweihen – bei einem Kochkurs für zwei Personen. Ebenfalls eine wunderbare Idee: Machen Sie doch einfach mal Urlaub in der eigenen Stadt – das Rocco Forte The Charles Hotel und Sophia’s Restaurant & Bar laden Sie zu einer Übernachtung in der Suite inklusive Dinner ein!

Jede Woche im August verlosen wir eines dieser traumhaften Erlebnisse. Nächste Woche wartet der Kochkurs im Sophia’s Restaurant & Bar mit Küchenchef Michael Hüsken auf Sie.

Einlösung des Gewinns am 23. August 2018. Das Personal Training beginnt um 15 Uhr; anschließend Spa-Besuch (geöffnet bis 22 Uhr).

Alle Sommer-Events in Sophia’s Restaurant & Bar

# Afternoon Ice Tea – der sommerliche High Tea mit außergewöhnlichen Eistees und erfrischenden Köstlichkeiten von der Etagère wird täglich von 14.30 bis 16.30 Uhr serviert. 42 Euro, mit Champagner 55 Euro.

# Grill & Chill – jeden Mittwoch und Donnerstag ab 18 Uhr bei schönem Wetter auf Sophia's Terrasse in entspannter Atmosphäre bei chilligen Beats und Bestem vom Grill. Ab 36 Euro inklusive Vorspeisenbuffet.

# Exklusiver BBQ Chefs Table – Küchendirektor Michael Hüsken oder Sous Chef Gideon Huth grillen vor den Augen der Gäste und geben kostbare Tipps rund ums Grillen. 199 Euro pro Person (ab 10-20 Personen) inklusive Getränke und Champagner-Empfang. Fünf-Gang-Menü nach Absprache. Buchbar bis vier Tage im Voraus.

# Kreative Sommer-Menüs – monatlich wechselnde Menükreationen von Küchendirektor Michael Hüsken. Vier-Gang-Menü 69 Euro; Menü mit alkoholfreier Getränke- oder Wein-Begleitung 99 Euro.

