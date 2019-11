1. Gang

Schwarzwurzelcremesüppchen mit Räucherlachstatar, Brotchip und Dill-Öl. Ein wunderschön intensiver Gang. Das Dill-Öl bringt den Räucherlachs besonders zur Geltung. Dazu passt der trockene Rivaner vom Weingut Peth-Wetz, Jahrgang 2018, der Noten von Apfel und Birne ins Spiel bringt.

2. Gang

Roastbeef vom bayerischen Fleckvieh mit grüner Remoulade, Baby Leaf Spinat und Röstkartoffeln. Ein Klassiker, gekonnt zubereitet und in Details verfeinert - diese grüne Remoulade! Die kleinen Röstkartoffeln werden in einem extra Schälchen serviert. Der Spätburgunder Blanc de Noir vom Weingut Fogt, also ein Weißwein aus roten Spätburgunder-Trauben, kann mit Frische und Zitrus-Mandel-Aromen gut gegenhalten.

3. Gang

Jakobsmuschel mit Karottencreme, Babymöhren, wildem Brokkoli und Cashewnüssen. So schön anzusehen wie dieser kunstvoll drapierte dritte Gang ist, so toll schmeckt er auch: Etwas Fischrogen auf den Muscheln sorgt für einen zusätzlichen Kick am Gaumen, der wilde Brokkoli entfaltet angebraten seinen vollen Geschmack. Dazu der Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie, Jahrgang 2018, mit seiner glasklaren, zugleich komplexen Art – wunderbar.

4. Gang

Rehrücken rosa gebraten mit Cranberry-Jus, Petersilienwurzeln, Romanesco und Kartoffelbaumkuchen. Als Hauptgang ein herbstliches Wohlfühlgericht, in das man sich beinahe hineinlegen möchte. Zart, cremig, der Frischetupfer Romanesco – dazu passt im Glas der würzige Laudun "L’Argentière" von Terrassenlagen direkt an der Rhône, Jahrgang 2017, perfekt dazu.

5. Gang

Topfenknödel mit Zwetschgenröster, süßen Bröseln und Minze. Zum Abschluss gibt es einen Klassiker der österreichischen Küche: Topfenknödel mit Zwetschgenröster, ein dank der Zwetschgen leicht fruchtiger Ausklang. Begleitet wird das tolle Dessert von dem lieblichen Gewürztraminer aus dem Hause Kesselring an der Pfalz.

Café Luitpold, Brienner Str.11, Ess-Klasse vom 6. November bis zum 7. Dezember, Reservierung mit dem Stichwort "Ess-Klasse" unter Telefon: 089 2428-7511 oder unter office@cafe-luitpold.de.