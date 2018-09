Axel Milberg in Höchstform Vier Fragen zum "Tatort" aus Kiel

Ein Kieler "Tatort", der überhaupt nichts für schwache Nerven war. Klaus Borowski alias Axel Milberg (62) ermittelte in einem düsteren Fall in seiner privaten Umgebung. Im Mittelpunkt des Films stand über weite Strecken das unheimliche Haus und ihre teils ebenso unheimlichen Bewohner. Mit Horrorfilm-Elementen zog "Borowski und das Haus der Geister" den Zuschauer in seinen Bann. Dennoch blieben einige Fragen offen...