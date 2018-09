Avicii wäre 29 geworden David Guetta hat sich durch Aviciis Tod verändert

Großer Druck im Musikgeschäft

In Zukunft will der zweifache Vater mit Wohnsitzen in London, Dubai, Ibiza und Los Angeles mehr auf seine Gesundheit achten und vorsichtiger werden, wie er im Interview erklärt. "Manchmal muss man sich in diesem Job sehr pushen. Dieses Leben ist nicht gesund, nicht in dieser extremen Form. [...] Mein Leben ist aufregend, ja. Es ist Fun, auch das. Aber es ist nicht leicht", erzählt er weiter.