Was machen Sie anders als Ihre Mutter Inge in dem Alter?

Meine Mutter ist ein echtes Vorbild: Sie ist mit ihren 88 Jahren topfit, bewegt sich körperlich und geistig, macht Yoga und Walking, besucht Vorlesungen an der Uni, geht ins Konzert, hat einen riesigen Freundeskreis und ist so interessiert an der Welt und an Menschen, dass jeder sie toll findet. Ich glaube, das große Geheimnis des Älterwerdens ist, dass man nicht mit dem Jammern beginnen darf. Natürlich gibt es immer eine Menge Gründe, sich zu beklagen, aber wer will schon mit jemandem zusammen sein, der nur um sich kreist und unaufhörlich über seine Zipperlein klagt? Wer im Alter nicht einsam sein will, muss den Blick nach draußen richten.