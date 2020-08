Wie ist Ihre Erfahrung: Wann strahlen kleine Naturforscher eigentlich am meisten?

Kinderaugen leuchten immer, wenn es um Tiere geht. Das können auch Insekten sein. Wenn ich sage, nimm mal den Stein hoch und darunter wuseln einige Käfer, die eine bunte Farbe haben, machen Kinder oft große Augen. Kürzlich hat ein Kind erstaunt gefragt: Hast du die ganzen Tiere für uns unter den Stein gesetzt?

Sie empfehlen Becherlupen, um Insekten genau zu betrachten.

Für die Kinder ist das eine schöne Herausforderung. Wer einen Grashüpfer im Becher gefangen hat, zeigt ihn den anderen. Die Kinder sind stolz, denn sie haben sich etwas getraut und etwas geschafft.

Carmen Hahn: Das ist ihre Challenge

Ekeln sich viele?

Die Naturforscher stehen ruhig da und schauen genau: Hat die Spinne Haare auf dem Körper? Hat sie ein Ei dabei? Viele sind vorsichtig. Bei Kindern erlebe ich aber selten Ekel.

Warum ist draußen schlafen das ultimative Abenteuer?

Das geht so einfach und ist immer aufregend: Egal ob ich auf meinem Balkon übernachte, im Garten der Oma oder eine Hängematte unter Bäumen auf Reisen aufspanne. Die frische Luft macht mich frei, ich atme tief durch. Nachts höre ich völlig andere Geräusche als am Tag: da zirpen Grillen, Tiere rascheln im Gebüsch. Wer hoch zu den Sternen blickt, erlebt: Je länger man schaut, desto mehr Sterne werden es.

Mache einen Igelhaufen, mische Gänseblümchen in deinen Salat, benutze eine ausgediente Pfanne als Vogeltränke – in ihrem Buch bieten Sie einen kleinen Tipp für jeden Tag.

Das kann man sich als Aufgabe und Herausforderung vornehmen. In der Innenseite des Buches kann man für jedes erlebte Naturabenteuer ein Kreuzchen setzen. Ich freue mich über jeden, der bei der Challenge dabei ist, über Kinder und Erwachsene.

Mini-Abenteuer 1: Kleeblatt suchen

Das sind die Glückssymbole in der Natur: Mistelzweig, Marienkäfer, Fliegenpilz und das vierblättrige Kleeblatt. Das Kleeblatt ist selten, aber mit etwas Glück tatsächlich in einem Kleefeld zu finden. Carmen Hahn hat sich mit einer Schulklasse ins Gras gesetzt – und geduldig gesucht. Das Ergebnis: Die Jugendlichen haben gleich mehrere vierblättrige Kleeblätter entdeckt. Sogar die Autorin fand eines und hat sich riesig gefreut. Ihr Tipp: "Schau' genau hin und gib nicht so schnell auf."

Mini-Abenteuer 2: Spontane Boden-Expedition

Unter Steinen ist es feucht und kühl. Um sich vor der Sonne und vor Feinden zu schützen, verstecken sich viele Bodenlebewesen unter Steinen. Eine schöne Erfahrung für Kinder: Spontan eine Boden-Tierexpedition beginnen. Im Park, neben dem Beet oder im Wald verschiedene Steine anheben und sich überraschenlassen, was darunter kriecht und krabbelt: Oft sind das Regenwurm, Schnecke, Spinne, Assel oder Saftkugler.

Mini-Abenteuer 3: Ein unterschätztes Wunderkraut

Brennnesseln werden bis in den September hinein geerntet. Die haarigen Blätter werden frisch oder trocken mit kochendem Wasser übergossen – für einen Brennnesseltee. Denn die Brennnessel ist kein Unkraut, sondern gilt als Wunderkraut, dessen Wirkung seit der Antike bekannt ist. Die Pflanze stärkt das Immunsystem und hilft bei Schlafstörungen, Allergien oder Rheuma. Carmen Hahn hat sogar geschnittene Brennnesselblätter im Vanillepudding mitgekocht. Geröstete Brennnesselsamen streut sie über ihren Salat.

Mini-Abenteuer 4: Die Natur aufräumen

Wegwerfen geht schnell: Doch Plastikreste, Glasflaschen und Zigarettenstummel sind Menschenspuren, die nicht in die Natur gehören. Eine Plastikflasche ist erst nach circa 450 Jahren zersetzt und verschwunden. Glas kann dafür bis zu einer Million Jahre brauchen. Starten Sie ein Putzevent, einen "Clean-up" mit Freunden, ob in der Straße, in der man wohnt, im nächsten Park, am See oder am Strand. "Jeder der Müll aufhebt ist Vorbild", meint Carmen Hahn: "Hebe ich einen Kronkorken auf und trage ihn zum nächsten Mülleimer, hat das eine Wirkung auf meine Mitmenschen. Manch einer denkt sich: "Die hat das aufgehoben? Das hätte ich mal machen können."

Mini-Abenteuer 5: Weg mit dem Handy

Eine Studie hat ermittelt, dass wir im Durchschnitt vier Stunden mit unserem Smartphone beschäftigt sind: Im Wartezimmer, im Bus, in der Bahn selbst auf dem Weg durch die Stadt oder bei einem Treffen mit Freunden. Viele ertappen sich beim blinden Umherlaufen, den Kopf Richtung Boden auf das flimmernde Display gerichtet. "Lenke deinen Blick doch einmal vom Handy zum Himmel. Suche dir einen ruhigen Platz auf der Wiese. Lege dich dort hin und richte deine Augen zu den Wolken", schlägt Carmen Hahn vor. Mit etwas Fantasie erkennt man Wolkenformationen, kann Geschichten in ihnen lesen – und selig abschalten.