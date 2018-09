Autor und Organisation uneins "Sesamstraße": Sind Ernie und Bert schwul?

Seit den frühen 1970er Jahren ist die "Sesamstraße" auch in Deutschland eine Institution in Sachen Kindersendung. Seit geraumer Zeit gibt es gerade unter Fans eine Diskussion darüber, ob Ernie und Bert, zwei der beliebtesten Figuren der Serie, womöglich ein homosexuelles Paar sind. Im Interview mit "Queerty" bestätigt der langjährige "Sesamstraßen"-Autor Mark Saltzman dies nun. Ohne eine "große Agenda" zu verfolgen, habe er sich beim Schreiben von Ausschnitten mit den beiden Puppen immer so gefühlt, als ob die beiden Lebenspartner seien.