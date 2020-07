Autopsie-Bericht veröffentlicht Naya Rivera: Die Todesursache steht fest

Statement der Familie

Riveras Familie hat inzwischen ein Statement veröffentlicht: "Wir sind so dankbar für die Liebe und die Gebete für Naya, Josey und unsere Familie in der vergangenen Woche", zitiert "Deadline" aus der Erklärung. "Naya war ein erstaunliches Talent, aber eine noch größere Person, Mutter, Tochter und Schwester." Zudem bedankte sich die Familie bei allen, die an der Suche beteiligt waren.