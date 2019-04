Autopsie-Bericht ist da Enkel von Clark Gable starb an einer Überdosis

Nach knapp zwei Monaten gibt es nun endlich Gewissheit: Clark Gable III., Der Enkel der Hollywood-Legende Clark Gable (1901-1960), starb an einer Überdosis Drogen. Wie "Fox News" berichtet, zeigt dies der offizielle Autopsie-Bericht der Behörden aus Dallas im US-Bundestaat Texas. Der Host der Reality-TV-Show "Cheater" starb demnach am 22. Februar an einem Mix aus Schmerz- und Beruhigungsmitteln. Es sei ein Unfall gewesen, kein Suizid.