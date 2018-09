Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Foto: Carsten Rehder/dpa

Das sieht das Bundesumweltministerium anders. Aus Sicht des Ressorts gebe es solche belastbaren Zahlen nicht, sagte ein Sprecher. Einig sei man sich, dass die 3,1 Millionen älteren Euro-4-Diesel nicht technisch nachrüstbar seien. Hier könne eine Umstiegsprämie eine Lösung sein.

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) will weiter Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller – das wiederholte sie am Dienstag in der "Süddeutschen Zeitung". Ein solcher Schritt kostet laut Verkehrsminister Scheuer Minimum 3.000 Euro je Pkw. Dafür soll laut SPD kein Steuergeld ausgegeben werden.

Doch sind Abwrackprämien überhaupt sinnvoll? Daran zweifelt das Umweltministerium. Eine Prämie erfülle nur dann ihren Zweck, wenn die Autofahrer nicht nur neuere, sondern auch im Alltag tatsächlich sauberere Autos kauften, sagte ein Sprecher. Verbraucherschützer mahnen, Umtauschprämien müssten mehr sein als ein Programm zur Absatz-Ankurbelung der Autoindustrie.

"Alle Dieselbesitzer, die wegen Fahrverboten ihr Auto nicht mehr nutzen können, sollten ein Angebot von den Autoherstellern erwarten können", sagte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). "Angemessen wäre der Rückkauf ihres Autos zum Zeitwert zuzüglich 1.000 Euro."

Umweltschützer werfen dem Verkehrsminister "Hilflosigkeit" vor. "Mit der Umstiegsprämie wird Scheuer keine Fahrverbote verhindern", sagt BUND-Experte Jens Hilgenberg. "Das Konzept der Umstiegsprämien klingt, als sei es dem Minister von der Autoindustrie ins Hausaufgabenheft diktiert worden."

In der Diesel-Debatte hatte Münchens OB Dieter Reiter (SPD) bereits vor einem Jahr in einem Brief an Angela Merkel und deren damaligen Kanzleramtschef Peter Altmaier eine Abwrackprämie gefordert – allerdings sollte diese ein Instrument des Bundes sein.

Hintergrund der Streitigkeiten ist, dass Dieselfahrern in immer mehr Städten Fahrverbote drohen, weil die Luftverschmutzung das in der EU erlaubte Maß überschreitet. Die laufenden Software-Updates sollen den Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide um 25 bis 30 Prozent reduzieren, Kritiker nennen das aber unrealistisch.

_____________________________________________

AZ-Umfrage: Was halten Sie vom Vorschlag des Verkehrsministers?

Anna Sapia (49), Angestellte: "Damit verdienen die Konzerne dann wieder Geld. Außerdem gibt es noch gar keine wirklich umweltfreundliche Lösung. Ältere Diesel durch neu produzierte Autos mit Verbrennungsmotor zu ersetzen? Das bringt doch nichts."

Alejandro Gualtieri (39), Informatiker: "Der Kauf eines neuen Autos bedeutet für den Verbraucher Kosten. Das ist doch nicht in Ordnung. Die Unternehmen alleine müssen bezahlen, da sie vorsätzlich betrogen und somit die Schuld haben."

Anna Dirnberger (20), selbstständig: "Eine Prämie wäre eine Belohnung für die Konzerne. Strafzahlungen, von denen man dann beispielsweise den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen könnte, würden der Luft in der Stadt besser tun."

Klaus Ziegler (60), Optiker: "Eine Abwrackprämie finde ich nicht richtig. Die Konzerne müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich werde meinen Diesel fahren, bis er auseinanderfällt. Das halte ich auch für am ökologischsten."

Umfrage: L. Hegemann