Die Stadtratsfraktion der Grünen will die Münchner Innenstadt ohnehin autofrei gestalten, und fordert jetzt eine Fußgängerzone im Tal. Dadurch würde die Aufenthalts- und Lebensqualität vor Ort gesteigert werden, es gebe bessere Luft, weniger Lärm und mehr Sicherheit, heißt es in einem Antrag an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).