Paul (8) war mit seinem Radl auf dem Heimweg vom Hort, als ihn das Auto am Zebrastreifen erwischte. Mit einer Prellung am Fuß musste der Drittklässler die Nacht in der Haunerschen Kinderklinik verbringen. "Das hätte ganz anders ausgehen können", sagt seine Mutter Amelie K., eine Ärztin. "Mein Sohn steht noch unter Schock. Er hat geweint, als ich ihn zur Unfallstelle mitnehmen wollte." Auf die Barrikaden gehe sie, sagt die 40-Jährige: "An der Welfenstraße wird durchgerast. Mein Gefühl sagt, dass 30 bis 40 Prozent der Autos nicht am Zebrastreifen halten, auch wenn dort jemand steht. Andere finden, die Quote sei sogar noch höher."