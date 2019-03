Autobiografie "More Myself" Alicia Keys packt ihr Leben in ein Buch

Mit Magie zum Glück

"More Myself" wird von Winfreys Verlag An Oprah Book herausgegeben. Wie die Sängerin den Schreibprozess empfunden hat? "Es war wirklich interessant all diese Orte und Momente in meinem Leben wieder aufzurufen, die mich mit Angst, Panik oder Stolz erfüllt haben", erzählt die Sängerin ihrer berühmten Freundin.