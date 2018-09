Autobiografie erscheint So schlimm stand es um Gisele Bündchen: "Ich konnte nicht mehr atmen"

Millionen von Frauen bewundern Topmodel Gisele Bündchen (38). Dabei hatte die heute 38-Jährige schwierige Zeiten zu überstehen - trotz perfektem Körper, berühmtem Freund und Luxusleben. Nachdem Bündchen, die Mitte der 90er Jahre entdeckt wurde, einige Jahre über die Catwalks weltweit gelaufen war, als bestbezahltes Model der Welt galt, und mit Leonardo DiCaprio (43) einen Hollywood-Star an ihrer Seite hatte, kamen die Depressionen. Das verrät Bündchen laut "The Sun" in ihrer Autobiografie "Lessons: My Path to a Meaningful Life", die in der kommenden Woche erscheint.