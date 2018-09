Autobiografie der Schauspielerin Jenny Elvers: So lief ihr Abend mit Robbie Williams

Weltstar Robbie Williams (44, "Love My Life") hat vor Schauspielerin Jenny Elvers (46) die Hosen runtergelassen. Das erzählt Elvers in ihrer Autobiografie "Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz" (mvg Verlag). 1998 hatte sie die Moderation der deutschen Ausgabe der Musikshow "Top of the Pops" übernommen. Ihr erster Einsatz führte sie nach London, um dort mit Robbie Williams zu drehen: "Der Sänger war gerade mit 'Angels' und 'Let Me Entertain You' in den Charts und zu diesem Zeitpunkt vermutlich einer der begehrtesten Junggesellen der Welt. Mit ihm zusammen sollte ich vor der BBC-Originalkulisse einen ersten Mini-Trailer für meine neue Sendung drehen - Robbie Williams war für die Pilotsendung als mein Co-Moderator geplant."