München - Eine Röhre des Petueltunnels ist am Dienstagnachmittag gesperrt worden. Ein Aufgebot der Feuerwehr war vor Ort um ein Auto, das in der Röhre Richtung Westen in Brand geraten war, zu löschen. Nach Aussage der Feuerwehr hatten andere Autofahrer den Brand bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bereits gut abgelöscht.