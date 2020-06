Auto, Hausbau, Umschuldung So minimieren Verbraucher die Kosten bei einer Kreditaufnahme

c) Modernisierung: Eine Immobilie im Hintergrund

Wer einen Modernisierungskredit in Anspruch nimmt, ist Immobilienbesitzer und verfügt damit normalerweise über einen großen Vermögenswert. Da Modernisierungskredite oft über Summen unterhalb von 50.000 Euro aufgenommen werden, ist eine Besicherung über das Grundbuch nicht nötig. Trotzdem wirkt die Immobilie als Absicherung und sorgt dafür, dass Modernisierungskredite günstiger sind als herkömmliche Ratenkredite.

3. Ein Mitantragsteller senkt die Zinsen

Eine weitere Möglichkeit, die Zinsen für einen Kredit zu senken, besteht in einem zweiten Kreditnehmer. Viele Banken akzeptieren dabei nur Personen, die im gleichen Haushalt leben. Somit kommt in den meisten Fällen also nur der Ehe- oder Lebenspartner infrage. Ein Mitantragsteller bringt jedoch gleich zwei Vorteile:

a) Die Chancen auf einen Kredit steigen

b) Die Zinsen für den Kredit sinken

Der Umstand, dass die Kreditlast auf mehr Schultern verteilt wird, honorieren die Banken mit günstigeren Zinsen. Im Schnitt ließen sich so 2019 die Zinsen durchschnittlich um 21% drücken. Eine nennenswerte Ersparnis ergibt sich allerdings nur, wenn auch der zweite Kreditnehmer über ein Einkommen verfügt.

4. Schneller abgezahlt = Geld gespart

Die Kosten von Krediten lassen sich nicht nur beim Abschluss minimieren, sondern auch in der Phase der Rückzahlung. Dabei spielt die Laufzeit eine sehr wichtige Rolle. Denn je länger die Laufzeit ausfällt, desto teurer wird der Kredit. Dabei steigt mit zunehmender Laufzeit nicht der Zinssatz, aber Kreditnehmer müssen die Zinsen länger zahlen, so dass am Ende auch mehr Kosten anfallen.

Wer einen Kredit über 8.000 Euro 3 Jahre lang abzahlt, muss bei einem Zinssatz von 3,8% pro Jahr mit Zinskosten von 469,05 Euro über den gesamten Zeitraum rechnen. Bei einer Laufzeit von 4 Jahren steigen die Zinskosten schon auf 624,96 Euro an. Im Gegenzug fällt dafür die monatliche Rate geringer aus.

Dieses Spannungsfeld sorgt nicht selten für Probleme. Aus diesem Grund sollten Kreditnehmer die Laufzeit stets so wählen, dass die Rate gut zahlen können und sich trotzdem nicht zu viel Zeit mit der Rückzahlung lassen. Wer hier eine gute Lösung findet, kann seinen Kredit möglichst günstig halten.

Zusätzlich helfen auch Sondertilgungen dabei, die Kreditlaufzeit und damit die Zinskosten zu senken. Hierbei sollten Kreditnehmer jedoch darauf achten, dass das Darlehen auch kostenfreie Sondertilgungen zulässt. Nur so lässt sich vermeiden, dass die Vorfälligkeitsentschädigung einen Teil der Ersparnis wieder auffrisst.

Mit der richtigen Strategie zum günstigen Kredit

Es war wahrscheinlich noch nie so unkompliziert wie heute, einen Kredit aufzunehmen. Die Niedrigzinsen sorgen zudem dafür, dass Darlehen heute so günstig sind wie selten zuvor. Doch bevor Verbraucher einen Kredit abschließen, ist es wichtig, sich schon vorher Gedanken darüber zu machen, wie die Kosten möglichst klein gehalten werden können. Der wichtigste Schritt ist dabei nach wie vor der Kreditvergleich, um die günstigsten Anbieter heraus zu sieben.

Wer zusätzlich auch noch darauf achtet, nach Möglichkeit Spezialkredite zu verwenden und einen zweiten Kreditnehmer mit ins Boot holt, zahlt bereits deutlich weniger Zinsen. Zu guter Letzt lassen sich die Zinskosten auch über eine möglichst kurze Laufzeit minimieren. Doch Vorsicht: Die Kreditrate sollte trotzdem noch gut zu stemmen sein.

Die Recherche und Erstellung des Textes wurden durch einen externen Redakteur vorgenommen und stammen nicht aus der eigenen Redaktion.