Warngau - Bei einem Unfall in der Nähe von Warngau ist ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Warngau am frühen Samstagmorgen ums Leben gekommen. Sein Auto war aus zunächst unbekannter Ursache gegen einen Baum geprallt, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Der Audi des jungen Fahrers sei bei dem Aufprall in zwei Hälften gerissen worden. Der Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Er saß allein im Wagen.