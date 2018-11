Dabei gibt es in den letzten Jahren einen Anstieg beim Letztgenannten zu beobachten. In den letzten fünf Jahren ist die Anzahl der Leasingfahrzeuge um fast zehn Prozent auf etwa 2,15 Millionen gestiegen. Auch Privatpersonen interessieren sich immer häufiger für diese Art der Autofinanzierung. Doch lohnt sich das wirklich? Wir stellen in unserem Ratgeber zum Privatleasing die Vor- und Nachteile gegenüber.