Auto-Boss unter Betrugsverdacht Dieselskandal: Audi-Chef Stadler sitzt in U-Haft

Audi-Chef in U-Haft: Der Vorwurf gegen Rupert Stadler

Stadler soll nach der Aufdeckung der Manipulationen in den USA von den falschen Abgaswerten auch in Europa gewusst haben, aber anders als in den USA keinen Vertriebsstopp angeordnet haben. Die Ermittler stützten sich auf die Auswertung von Korrespondenz, verlautete aus Ermittlerkreisen. Im März 2017 und im Februar 2018 hatte es in der Audi-Zentrale in Ingolstadt und im Werk Neckarsulm Razzien gegeben.