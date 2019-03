Apropos Meister. Endlich steht der Viertelfinal-Gegner der Münchner fest. Es kommt ab Mittwoch (19.30 Uhr) bereits in der Runde der letzten Acht zur Neuauflage des Endspiels der Vorsaison. Nachdem die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag Bremerhaven in deren Halle mit 3:2 nach Verlängerung ausschalteten, sind die Eisbären Berlin, die die Straubing Tigers eliminiert haben, der Gegner der Münchner.

EHC gegen Eisbären: Tierisches Duell in Berlin

Im hochdramatischen Endspiel der Saison 2017/18 hatten die Red Bulls in der Serie bereits mit 3:1 geführt, dann zwei Partien verloren und sich dann aber im siebten und letzten Spiel mit 6:3 den Titel und Meisterpokal gesichert. Gerade für Coach Jackson, der fünf seiner acht DEL-Titel mit den Eisbären geholt hat, eine spezielle Partie.

"Ich sehe es so: Wenn wir nicht Meister werden, dann soll es Berlin werden", hatte er nach dem Finaltriumph der AZ gesagt: "Die Spiele gegen Berlin sind für mich immer etwas Besonderes." Und Kapitän Wolf warnte vor dem tierischen Duell: "Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Wir müssen von Anfang an Gas geben."

