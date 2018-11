Auszeichnung im Palast Emma Thompson: Damit bringt sie Prinz William in Verlegenheit

Emma Thompson (59, "Tatsächlich... Liebe") hielt sich am Mittwoch offenbar nicht ganz an das Protokoll, als sie im Buckingham Palast auf Prinz William (36) traf. Die britische Schauspielerin wurde für ihre Verdienste ausgezeichnet. Als Prinz William ihr den Orden überreichte, soll die 59-Jährige gekichert haben. Auf dem Bild, das der Kensington Palast von der Zeremonie veröffentlichte, macht der Royal dagegen einen eher ernsten Eindruck: "Herzlichen Glückwunsch an Dame Emma Thompson", heißt es zu dem Foto.