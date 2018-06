Auszeichnung für sein Lebenswerk Amal Clooney: Diese Liebeserklärung an George geht unter die Haut

Was für ein Staraufgebot für George Clooney (57, "Syriana")! Am Donnerstagabend wurde dem Schauspieler in Los Angeles der Life Achievement Award vom American Film Institute verliehen und zahlreiche Promi-Freunde standen ihm bei der Gala zur Seite. Für Gänsehaut sorgte jedoch Ehefrau Amal (40), die den Hollywood-Star mit ihrer Rede zu Tränen rührte!