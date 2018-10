Der Kroate saß in der zweiten Reihe ganz nahe am Spielfeld. Im ersten Viertel der Partie begrüßte der Hallensprecher die Gäste vom deutschen Fußball-Rekordmeister. Ungewöhnlich: Als der Name Kovac fiel, gab es vereinzelte Pfiffe und Buh-Rufe gegen den 46-jährigen Kroaten. Martínez und Salihamidzic kamen ohne derartige Reaktionen davon. Trotzdem: Von feindseliger Stimmung im Audi Dome konnte nicht die Rede sein. (Lesen Sie hier: Zauberfuß James schießt sich den Frust von der Seele)