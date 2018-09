Am pünktlichsten starteten Flugzeuge von Berlin aus: Von Berlin-Tegel aus waren 22,8 Prozent aller Flüge verspätet, in Schönefeld sogar nur 21,4 Prozent. Bei der Analyse des Fluggasthelfer-Portals AirHelp wurden 13 große Flughäfen in Deutschland vom 1. Januar bis zum 31. August 2018 analysiert.