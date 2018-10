Tausende Parkplätze sind in den neuen Gebieten

Wie schauen die neuen Gebiete genau aus? Das neue Gebiet Alte Heide, wo viele Auto-Pendler in die U-Bahn steigen, umfasst 1.220 Parkplätze, wobei nur rund 220 ausschließlich den Anwohnern vorbehalten sind. Beim Rest gilt Mischparken mit Gebühren oder Parkscheibe. Rund um den Rotkreuzplatz in Neuhausen, wo Kneipen, Bars, die U-Bahn und das Krankenhaus viel Autoverkehr anziehen, sind rund 4.300 Parkplätze künftig in die Lizenzzonen Nord und Süd eingeteilt. An die 900 sind rein für Anwohner vorgesehen. Die Wapperl-Zonen Schönstraße Nord und Süd in Untergiesing umfassen rund 1.000 Parkplätze, der neue Lizenzbereich Thalkirchen rund 1.500, der Wettersteinplatz gut 2.000.

Dass in der Parkstadt Schwabing und am Domagkpark keine Anwohner-Bevorrechtigung gilt, liegt daran, dass in den Neubaugebieten rein rechnerisch genügend Parkplätze auf Privatgrund vorhanden sind. Trotzdem sollen im Domagkpark Parkscheiben das Parken begrenzen, in der Parkstadt Schwabing wird man tagsüber ein Parkticket lösen müssen. Wer in einer Wapperl-Zone ein Elektroauto nutzt, profitiert außerdem: Carsharing-E-Autos dürfen künftig kostenlos parken. Wer sein Elektroauto im Bereich von Parkscheinautomaten parkt, muss für maximal zwei Stunden nichts bezahlen (die Zeit muss er per Parkscheibe belegen). Ab dem 19. Oktober kann man die zwei gratis Stunden auch dann erhalten, wenn man die Smartphone-App "Handyparken“ nutzt. Sie ersetzt quasi die Parkscheibe.

Umgesetzt werden soll das Ganze ab Mitte 2019 bis 2020. Los geht’s am Rotkreuzplatz, dann folgen Parkstadt Schwabing, Schönstraße, Alte Heide, Wettersteinplatz, Thalkirchen, Rosa-Luxemburg-Platz, Arnulfpark, Bavariapark und Ackermannbogen. Abgelehnt hat die Stadtverwaltung Wapperl-Zonen für die Bereiche um die U-Bahnhöfe Fürstenried West, Laimer Platz, Friedenheimer Straße, Gern, Scheidplatz, Milbertshofen, Harthof, Kieferngarten, Freimann und OEZ. Andere Bereiche wie um die Bahnhöfe Laim und Pasing, Olympiazentrum, Feldmoching, Hasenbergl, Harras oder Partnachplatz werden noch geprüft.

Die neuen Parklizenzgebiete für München in der Übersicht

Neu ausgewiesene Gebiete

1.Alte Heide

2.Rotkreuzplatz Nord

3. Rotkreuzplatz Süd

4. Schönstraße Nord

5. Schönstraße Süd

6. Thalkirchen

7. Wettersteinplatz

Erweiterte Gebiete

8. Ackermannbogen

9. Arnulfpark

10. Bavariapark

11. Rosa-Luxemburg-Platz

Neue Gebiete mit Parkuhren