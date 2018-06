Ausstrahlung Anfang 2019 geplant "Der Bergdoktor": Emotionaler Drehstart ohne Siegfried Rauch

Seit wenigen Tagen laufen die Dreharbeiten für die zwölfte Staffel der ZDF-Serie "Der Bergdoktor": Zum ersten Mal ohne den so plötzlich verstorbenen Siegfried Rauch als Dr. Roman Melchinger. Der beliebte Schauspieler starb am 11. März im Alter von 85 Jahren an Herzversagen. Noch immer trauere das gesamte Team um den großen Verlust, erklärte das ZDF auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news.