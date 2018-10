Ausstieg ist klar - nur wie? "The Walking Dead": Was passiert mit Rick Grimes?

In der nächsten Episode der neunten Staffel von "The Walking Dead" werden sich die Zuschauer von einem Hauptcharakter verabschieden müssen, der bereits seit Folge eins mit an Bord ist: Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln (45). Episode fünf der laufenden Staffel wird seine letzte sein, das ist seit einiger Zeit offiziell bekannt und auch bestätigt worden. Die Frage ist nur, was passieren wird!