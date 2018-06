Wer denkt, eine dritte Staffel sei längst in trockenen Tüchern, der irrt allerdings: "Man kann im Moment noch gar nichts verraten, weil ich noch mit Drehbuchautorin [Staffel 1 und 2] Annette Hess diskutiere, ob es überhaupt weitergeht", erklärt der Erfolgsproduzent ("Der Tunnel", "Dresden", Die Flucht" etc.) am Rande der Vernissage der Nachrichtenagentur spot on news.