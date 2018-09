Sie alle bewunderten die imposanten Werke (Preise: 2.000 bis 16.000 Euro) in dem neuen Galerie-Juwel. "Ich arbeite mit dem Material Beton, in das ich dann 24-karätiges Gold und Silber in die Oberfläche schieße. Aus dieser Technik heraus ist übrigens auch meine Schmuck-Kollektion "First Class Hippie" entstanden", so Casha Kellermann, die die Gäste begrüßte.