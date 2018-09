Ausstellung in London eröffnet Das passiert, wenn Herzogin Meghan allein unterwegs ist

Herzogin Meghan (37) schien bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt, den sie allein für die Royals absolvierte, eine Menge Spaß zu haben. Unter anderem zeigte sie den traditionellen Maori-Gruß, als sie einige Anwesende bei der Eröffnung der "Oceania"-Ausstellung in der Royal Academy of Arts begrüßte. Beim "Hongi", einem Begrüßungsritual der Maori in Neuseeland, werden die Nasen aneinandergedrückt, was sich auch Meghan nicht nehmen ließ.