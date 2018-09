Auch Glaubenskämpfe haben in München Tradition

Die 15 neuen Stationen erkennt man auf den ersten Blick daran, dass sie auf gelben Baugerüsten in die Dauerausstellung eingefügt sind. Eine Gestaltungsidee, die das aktuelle Thema als "Work in Progress" symbolisieren soll und von der Münchner Ausstellungsarchitektin Juliette Israel umgesetzt wurde.

Da wird das Modell für das geplante Begegnungszentrum des Münchner Forum für Islam, dessen Realisierung derzeit auf Eis liegt, – so viel Zuspitzung darf in diesem Haus schon sein – im Kreuzfeuer der Gegenreformation präsentiert: Unter den Augen des erzkatholischen Gegenreformators Kurfürst Maximilian I. und der vier Putten von der Mariensäule, die Ketzerei und Unglauben besiegen sollen – Glaubenskämpfe haben in München eben leider auch Tradition.

Wortwitz: Mixed-Media-Installation "Migrantenstadl"

Zwischen den Träumen Ludwigs I. vom Isar-Athen wiederum steht jetzt das griechische Haus an der Bergmannstraße im Westend, kulturelle Anlaufstelle für die große griechische Gemeinde. "Warum erregt eine Arbeitskraft mit Kopftuch keine Anstoß, eine Kopftuchträgerin, die Lehrerin werden will, schon?"

Tunay Önders und Imad Mustafas Mixed-Media-Installation "Migrantenstadl" schließlich bringt mit pointiertem Wortwitz Desiderate auf den Punkt. Das zeigt auch die Tatsache, dass von den vier Mitgliedern des Projekt-Teams keiner einen Migrationshintergrund hat. Dabei betonen diese den Charakter als "partizipatives Projekt", das ohne die engagierte Mitwirkung der "Migrations-AkteurInnen" nicht möglich gewesen wäre.

Darum ist die Schau auch nur halb so spannend ohne das umfassende Begleitprogramm.

Buchungen unter fuehrung.stadtmuseum@muenchen.de – die Ausstellung läuft noch bis 29. Dezember, Dienstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr.