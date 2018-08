Mehr als 4.500 Fotografen aus 125 Ländern nahmen an der 61. der Wahl zum Pressefoto des Jahres teil. Prämiert wurden Bilder in acht verschiedenen Kategorien. Eine prämierte Auswahl aus 73.044 beeindruckenden Fotografien wird in mehren Bahnhöfen Deutschlands vorgestellt, auch in München.