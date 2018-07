Ausstehender Haftbefehl Chris Brown nach Konzert in Florida verhaftet

Er hatte soeben sein Konzert beendet, da standen schon Polizisten bereit, um Chris Brown (29) abzuführen. Wie das Promiportal "TMZ" berichtet, wurde der Rapper nach einem Auftritt in West Palm Beach, Florida am Donnerstag aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls in Gewahrsam genommen. Weshalb der Haftbefehl erlassen wurde, ist bisher nicht bekannt. Nach Zahlung einer Kaution soll der Musiker dem US-Fernsehsender "WPTV" zufolge mittlerweile wieder auf freiem Fuß sein.