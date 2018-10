Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge stichelte einst gegen Jérôme Boateng, dem er mangelnde Bodenhaftung unterstellte und den "Back to earth"-Auftrag erteilt hatte. Boatengs Konter folgte via "Süddeutsche Zeitung", als er sich über mangelnde öffentliche Unterstützung beklagte. Oder Stürmer Robert Lewandowski, der sich gerne über eine vermeintlich nicht angemessene Wertschätzung beklagt und dann Unzufriedenheit publik macht und Wechselabsichten zumindest über seinen Berater Pini Zahavi in den Raum stellen lässt. In der "Sport Bild" hatte sich Lewandowski beschwert, dass er "keinen Schutz vom Verein" erhalten habe, als er angesichts einer Torflaute glatt Kritik über sich ergehen lassen musste. "Keiner der Bosse hat mich verteidigt."