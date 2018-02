Das Beste zum Schluss! "So stark war sie nie!" - Reaktionen zum Kinseher-Abschied

"Gute Eltern wissen, wann es Zeit ist, loszulassen", so Luise Kinseher, welche an diesem kalten Februarabend am Nockherberg ein letztes Mal in die Rolle der Mama Bavaria schlüpfte. Zum Abschied gab's Standing Ovations und viele warme Worte.