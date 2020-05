Getränke und Essen zum Mitnehmen

Christian Blau vom Kilombo im Westend und Roten Knopf in Haidhausen arbeitet am perfekten veganen Fleischpflanzerl. Die fleischigen Fleischpflanzerl sind nämlich schon perfekt. Obwohl er eine Außenfläche vor seiner Eckbar hat, wird er erst am 25. Mai aufmachen. "Die Woche vorher geht’s ja nur bis 20 Uhr, und die Leute dürften sich drinnen nichts holen. Des is a Kas." In knapp zwei Wochen wird er dann Fingerfood zum Mitnehmen anbieten und Bier vom Holzfass. "Das große Geld macht man damit natürlich nicht", sagt Blau, klingt frohgemut dabei.