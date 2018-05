Das Motto der diesjährigen Met Gala "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" setzte vor allem Sängerin Rihanna (30, "Good Girl Gone Bad") gekonnt um. Sie erschien im Metropolitan Museum of Art in New York in einem Ensemble von Maison Margiela - mit einer Kopfbedeckung, auf die der Papst neidisch werden könnte. Damit war die 30-Jährige für viele Experten die große Style-Gewinnerin des Abends.