Außer "Suits" nichts gewesen? Meghan Markle: Eine beschauliche Karriere endet im Königshaus

Einmal ist keinmal

Dennoch ergatterte sie erst mit 21 Jahren ihre erste Mini-Rolle in der berühmten Seifenoper "General Hospital", bei der sie jedoch ohne Dialog und lediglich im Hintergrund stehend kurz zu sehen war. Es folgten einmalige Auftritte in weiteren TV-Serien und ein Part im Film "So was wie Liebe" mit Ashton Kutcher (40), wobei Markles Rollenbezeichnung darin nur "Passagier in einem Flugzeug" lautete. Ihre erstmals wiederkehrende Rolle gab es erst im Jahr 2008, als sie für zwei Episoden in "90210" zu sehen war, einer Neuauflage der Kultserie "Beverly Hills, 90210". Ein Jahr später spielte sie ebenfalls in zwei Folgen der Mystery-Serie "Fringe" mit.