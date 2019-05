Ausschreibung vom Buckingham Palace Die Queen sucht einen Social-Media-Manager

Lust auf einen Job-Wechsel? Die Queen ist gerade auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter. Der Buckingham Palace hat auf seiner Homepage derzeit die Stelle eines Social-Media-Managers ausgeschrieben, der sich um die unterschiedlichen Kanäle von Queen Elizabeth II. (93) in den sozialen Netzwerken kümmern soll. Was man dazu braucht? Eine Menge Erfahrung mit Twitter, Instagram und Co., ein wenig Kreativität und Freude am britischen Königshaus. Viel mehr wird von den Kandidaten vorerst nicht verlangt.