Zuckerberg galt lange als jemand, der nicht so gut mit dem Druck kontroverser Fragen in der Öffentlichkeit klarkommt. Als Beispiel dafür oft bemüht wird sein Auftritt auf der Konferenz des Technologieblogs "All Things D" vor acht Jahren. Damals lief ihm der Schweiß das Gesicht herunter, bis er schließlich den Kapuzenpulli ablegen musste. Doch seitdem brachte Zuckerberg Facebook an die Börse, sammelte Erfahrung als Konzernlenker, wurde zweifacher Vater und steuert das Online-Netzwerk durch die wohl schwerste Krise. Am Dienstag zeigte er, dass er US-Politikern ganz gut standhalten kann.