Aussage gegen Aussage Regisseur Luc Besson wehrt sich gegen Vergewaltigungs-Vorwürfe

Ist das der Untergang einer weiteren Hollywood-Größe? Dem Regisseur Luc Besson (59, "Das fünfte Element") wird vorgeworfen, eine Frau im französischen Bristol Hotel nahe des Champs-Élysées vergewaltigt zu haben. Am 18. Mai habe eine 27-jährige Schauspielerin, die anonym bleiben will, den Vorfall bei der Pariser Polizei zur Anzeige gebracht. Besson hat aber bereits über seinen Anwalt verlauten lassen, dass an der Geschichte nichts dran sei, wie unter anderem die US-Seite "Deadline" berichtet.