Ausreisesperre aufgehoben Münchner Adnan S. darf die Türkei verlassen

München - Die Ausreisesperre gegen den seit Ende Dezember wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgehaltenen Münchner Adnan S. ist aufgehoben worden. Das habe die Staatsanwaltschaft in Konya entschieden, bestätigte sein Anwalt Abdülmenaf Kiran der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.