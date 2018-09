MVG-Tipp: Busservice ab Donnersbergerbrücke zu Bayern-Spielen

Wer die U-Bahnlinien U4/U5 und U3/U6 in der Innenstadt am Dienstagnachmittag meiden kann, sollte dies tun, rät die MVG. "Alle anderen Kunden werden gebeten, sich auf größere Einschränkungen einzustellen." Dazu zählen temporäre Bahnhofssperrungen an großen Zustiegs- und Umsteigebahnhöfen (etwa Goetheplatz, Sendlinger Tor, Marienplatz, Odeonsplatz), entsprechende Wartezeiten und Umleitungen der Fahrgastströme an einzelnen Stationen (zum Beispiel am Sendlinger Tor), um den Andrang zu entzerren.