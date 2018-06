Dortmund - Die DFB-Pokalspiele werden auch in der kommenden Saison im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. "Die Partien werden immer sonntags nach der jeweiligen Pokalrunde ab 18 Uhr live in der ARD-Sportschau ermittelt", teilte das Museum am Dienstag mit. Die Auslosung habe sich als Sendeformat bewährt, hieß es weiter.