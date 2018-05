Anlass für die Feierstunde am Montag ist die Vorstellung der bayerischen Einbürgerungsstatistik. Wie auch in den vergangenen Jahren ist die Zahl derer, die die deutsche Staatsangehörigkeit in Bayern erhalten, weiter angestiegen: 15.638 Einbürgerungen gab es 2017 im Freistaat, ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 8,6 Prozent. Seit 2014 steigen die Einbürgerungszahlen jedes Jahr. " Diese Einbürgerungen sind nicht nur die Krönung einer gelungenen Integration", so Herrmann. "Sie sind auch der Beleg , dass sich die Menschen in Bayern wohlfühlen."