Ausgerechnet am Muttertag Fall-Out-Boy-Bassist Pete Wentz ist wieder Vater geworden

Er sei so dankbar, dass sie nun hier sei, schrieb der Musiker. Die Kleine sei bereit, "die Welt zu übernehmen". Für alle Mütter dieser Welt hatte er außerdem noch einen Gruß zu deren Ehrentag parat: "Wir lieben euch!" Für Wentz ist es bereits das dritte Kind: Aus seiner gescheiterten Ehe mit Ashlee Simpson (33, "Pieces of Me") hat er den neunjährigen Sohn Bronx Mowgli, gemeinsam mit Camper begrüßte er im August 2014 zudem Sohnemann Saint Laszlo.