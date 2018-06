Einsteigen könnte man am Ostbahnhof in Uhrzeigerrichtung. Aber bloß für drei Stationen, vom Kolumbusplatz ist es gar nicht weit an die Isar runter. Auf der anderen Flusseite am Goetheplatz wieder reingehüpft und am Weg übern Hauptbahnhof in die Maxvorstadt das bunte Treiben betrachten. Zwischen Pinakotheken und Universität an etwa fünf hervorragenden Eisdielen Halt machen und wieder ein Stück weiter mit dem Bus an den Chinesischen Turm.