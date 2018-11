Auseinandersetzung in New York Alec Baldwin festgenommen: Streit um Parkplatz eskaliert

Alec Baldwin (60, "30 Rock") ist dafür bekannt, dass er recht aufbrausend sein kann. Am Freitag soll der Schauspieler nun wegen eines tätlichen Angriffs in Manhattan festgenommen worden sein. Das habe die Polizei gegenüber der "New York Post" bestätigt. Baldwin soll demnach einem Mann ins Gesicht geschlagen haben, weil dieser ihm einen Parkplatz in der Nähe des Zuhauses Baldwins geklaut haben soll.