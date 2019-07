Fast jeder dritte Erwachsene hat zu hohen Blutdruck

Doch warum ist Bluthochdruck (Hypertonie) so gefährlich? In Europa sterben jedes Jahr mehr als 2,2 Millionen Frauen und 1,8 Millionen Männer deshalb. Etwa 50 Prozent der Herzinfarkte und Schlaganfälle wären vermeidbar, wenn Bluthochdruck rechtzeitig diagnostiziert und optimal gegengesteuert würde. Fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland hat einen zu hohen Blutdruck. "Bluthochdruck wird noch immer völlig unterschätzt", sagt Professor Martin Halle, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der TU. Gemeinsam mit Kollegen erklärt er bei einer Veranstaltung zum Thema Blutdruck, ab wann dieser als zu hoch gilt und wie er mit Medikamenten, aber auch mit Veränderungen des Lebensstils gesenkt werden kann.